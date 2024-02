A Rovereto una nuova sartoria sociale della cooperativa Impronte

A Rovereto sta per nascere un nuovo laboratorio di sartoria che offrirà opportunità lavorative a persone con disabilità o disturbo dello spettro autistico. Il progetto è stato lanciato dalla cooperativa Impronte, e verrà realizzato grazie al coinvolgimento della Fondazione Helpida di Bologna, che finanzia il progetto, e del Mart.

Le borse, gli zaini e i portacellulari del laboratorio di sartoria - informa una nota - saranno creati riutilizzando i materiali promozionali del Mart. "Questo progetto - ha spiegato Serenella Cipriani, presidente di Impronte - è molto importante per noi, perché ci consente di integrare risorse pubbliche con altre private e del territorio che abitiamo, grazie all'intreccio di diverse relazioni, con l'obiettivo di offrire nuove competenze e nuove opportunità alle persone che seguiamo.

In altre parole, si tratta di un nuovo passo avanti nella sfida sempre aperta per raggiungere una sostenibilità economica, sociale e lavorativa".



