In Trentino neve anche sotto i mille metri di quota

Nelle ultime 24 ore in Trentino si sono registrate precipitazioni medie di 15-40 millimetri, con un massimo di 71 millimetri che è stato raggiunto a Storo. Lo comunica Meteotrentino. L'intensità massima dell'ultima ora è di 7 millimetri a Storo.

La neve sta cadendo invece oltre i mille metri di quota, anche se in alcune valli chiuse e meno ventilate è precipitata anche sotto i 600 metri. Le temperature sono in aumento in montagna e, dai 1700 metri in su, sono ovunque sotto lo zero.

Sono invece prossime allo zero dai 500 metri ai 1700 metri.

Le precipitazioni saranno intense e persistenti fino alle ore centrali di oggi, dopodiché è prevista un'attenuazione e un rialzo della quota neve oltre i 1600 metri. Seppur meno intense, sono previste precipitazioni fino a mercoledì mattina, con quota neve mediamente oltre i 1600-1800 metri di quota.

Per quanto riguarda il report valanghe, il grado di pericolo per oggi è di 4 (forte). Agli escursionisti è richiesta dunque massima prudenza.

Per il momento - comunica il Servizio gestione strade della Provincia di Trento - l'estesa precipitazione che sta interessando il Trentino non ha creato particolari disagi. Alle 9.30 di questa mattina risultano chiuse la Ss50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe (da San Martino di Castrozza fino al passo) e la Ss641 del Paso Fedaia in località Diga per pericolo valanghe.



