Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Pizzarotti sul Not

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'impresa Pizzarotti, seconda classificata nella gara per la progettazione e la costruzione del Nuovo ospedale del Trentino (Not). Lo riportano i quotidiani locali. Secondo la ditta, la Provincia di Trento avrebbe dovuto scorrere la graduatoria e rivalutare il proprio progetto dopo che quello della ditta Guerrato, prima in classifica, non era stato accettato. Non è così per i giudici di Palazzo Spada, che si sono espressi con una sentenza depositata lunedì 26 febbraio.

Questa decisione mette la parola fine al progetto del Not, di cui si parla da 13 anni. Il primo bando per l'opera, infatti, risale al 15 dicembre 2011.

Solo poche settimane fa, il 14 febbraio, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso presentato dalla società Guerrato contro la determinazione della Provincia di Trento che disponeva di non approvare il progetto del Not e di non procedere alla stipula del contratto di concessione.



