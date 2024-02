Ucraina: presentato a Vienna il docu-film Wartime Notes

In occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Osce, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, ha organizzato la proiezione del film-documentario 'Wartime Notes' di Barbara Cupisti, prodotto da Clipper Media con Rai Cinema.

Il film racconta la resistenza non armata in Ucraina seguendo i percorsi e le scelte di alcune figure particolarmente rappresentative che cercano di "trovare un significato alla futilità della guerra scoprendo la forza e il coraggio delle donne e degli uomini ucraini". Tra i protagonisti del film figura anche Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022.

Numerosi sono i riconoscimenti che il film ha ricevuto a livello internazionale. È stato presentato al 52/o Molodist Kyiv Film Festival, al 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo di Milano e alla 44ª edizione del Festival del Cinema e delle Donne di Firenze. "Wartime Notes" ha vinto il premio come miglior film straniero al Bir Duino Film Festival in Kirghizistan.

La proiezione è stata preceduta da una breve introduzione da Stefano Baldi, Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Osce e Giovanni Pugliese, Ambasciatore d'Italia in Austria, seguita dagli interventi del presidente di Rai Cinema Nicola Claudio e della regista Barbara Cupisti. In sala erano presenti anche i produttori di Clipper Media Sandro Bartolozzi e Barbara Meleleo, il direttore della fotografia Antonello Sarao e il Responsabile Rai per i documentari, Gabriele Genuino, e Eugenio Zoffili, presidente della delegazione italiana all'Assemblea Parlamentare dell'Osce.

La proiezione di 'Wartime Notes' si è svolta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Vienna il 23 febbraio e ha visto la partecipazione di numerosi Ambasciatori, altri membri del corpo diplomatico accreditato a Vienna e funzionari dell'Osce. Anche presso il pubblico viennese la proiezione ha confermato il forte impatto emotivo delle storie e delle immagini del film.



