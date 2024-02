Il cane antidroga Pavlov trova 1,3 chili di hashish

Si chiude una settimana di controlli straordinari del territorio per la Polizia di Stato in Provincia di Trento. A Trento, a Rovereto, ma anche a Carisolo e nel resto della Provincia, sono stati impiegati, oltre alle pattuglie ordinariamente impiegate nel controllo del territorio, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia" e l'unità cinofila antidroga. Sono state così identificate - nell'arco di tre giorni - oltre 300 persone, controllati più di 100 veicoli e 10 esercizi pubblici in relazione ai quali erano giunte segnalazioni da parte della cittadinanza. Grazie all'aiuto di Pavlov- il cane antidroga in servizio presso la Questura di Padova ed aggregato per l'occasione - sono stati rinvenuti, accortamente nascosti in uno stabile abbandonato - 3 panetti di hashish per complessivi 1350 grammi, pronti ad essere immessi sul mercato della droga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA