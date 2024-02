Gasser, 'colmare il divario tra produttori e consumatori'

"Sebbene l'agricoltura nutra miliardi di persone in tutto il mondo, la maggior parte delle persone non è consapevole di questa enorme responsabilità sociale. Dobbiamo colmare il divario che si è creato tra produttori e consumatori", ha dichiarato il nuovo presidente dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti, Daniel Gasser.

Produrre cibo è diventato più difficile, anche a causa della carenza di terreni agricoli: "Vorremmo che la riqualificazione avesse la priorità rispetto all'edificazione su aree verdi, in modo da proteggere i preziosi terreni coltivati", ha spiegato Gasser. Gli agricoltori sono preoccupati per l'eccessiva burocrazia, che rappresenta un problema particolare per le piccole aziende agricole a conduzione familiare. Oltre a un minor numero di norme, gli agricoltori hanno chiesto prezzi equi. "Se il sistema funzionasse correttamente, dovremmo essere in grado di vivere con quello che produciamo", ha detto Gasser.

Il governatore Arno Kompatscher si è unito ai ringraziamenti per l'ex presidente del Bauernbund Leo Tiefenthaler. L'obiettivo comune c'è sempre stato, ma il modo in cui raggiungerlo ha dovuto talvolta essere discusso. Il malcontento degli agricoltori che scendono in piazza in tutta Europa deve ora essere trasformato in qualcosa di positivo e costruttivo, ha detto. "Ci sono molte sfide, soprattutto per l'agricoltura di montagna. E dobbiamo cercare di superarle insieme", ha concluso Kompatscher.

Tre famiglie sono state premiate con il "Premio Agricoltori di montagna".



