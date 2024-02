I gruppi sportivi dello Stato dominano la Gran Fondo Val Casies

Una Gran Fondo Val Casies "sotto scorta" oggi, dove nella gara skating hanno brillato gli atleti dei gruppi sportivi dello Stato: Julia Kuen (Team Futura), unica civile, e Giacomo Gabrielli (CS Esercito) si sono aggiudicati la vittoria nella 30 km mentre Giandomenico Salvadori (FFGG) e Federica Sanfilippo (FFOO) hanno conquistato la 42 km. Splendidi secondi posti per la campionessa mondiale Junior Maria Gismondi (FFOO, nella 42 km) e il bronzo mondiale Junior Davide Ghio (FFGG, nella 30 km). L'atteso campione olimpico Dario Cologna ha conquistato il 6/o posto nella 42 km dopo un grande recupero nella salita di Santa Maddalena. Nelle due giornate della 40/a edizione ben 2600 i fondisti in gara. Domani le mille emozioni della Gran Fondo Val Casies andranno in onda su Rai Sport dalle 18.10, e in replica giovedì 22 alle 17.35, venerdì 23 alle 00.50 e alle 6.00 e sabato 24 alle 13.45.



