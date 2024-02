Galateo eletto presidente provinciale di Fratelli d'Italia

Si è svolto all'Hotel Sheraton di Bolzano il Congresso di Fratelli d'Italia per la Provincia di Bolzano con l'elezione del nuovo Presidente e del coordinamento provinciale, alla presenza del delegato nazionale del partito, il deputato Fabio Roscani e il deputato Alessandro Urzì. Ad essere eletto, presidente provinciale, il candidato unitario, Marco Galateo, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e assessore alla scuola, formazione e cultura Italiana, industria, commercio e servizi, artigianato.

Sono stati inoltre eletti a consiglieri: Andrea Lucci, Ivo Lorenzi, Fabio Vetrò, Ilenia Nero, Andrea Cestari, Tritan Myftili, Paola Zampieri, Linda Zaira Franchino, Rosanna Olivieri, Irvin Daves, Alessandro Forest, Stefano Stagni e Floriano Baratto.

"Sono onorato di rappresentare Giorgia Meloni sul territorio della provincia di Bolzano. Non è un punto di arrivo ma un nuovo punto di vista. Il primo punto che affronteremo nel coordinamento sarà quello dell'organizzazione della struttura e del partito. Il secondo punto è quello della formazione perché la militanza non basta. Occorre una preparazione adeguata per saper svolgere le funzioni a cui una volta eletti si viene preposti", così Galateo. "Fratelli d'Italia è oggi il primo partito italiano nella Nazione e il primo partito degli italiani in Alto Adige, primo partito in assoluto a Bolzano", ha aggiunto. "Il nostro percorso è partito da lontano. Con molti di voi eravamo già impegnati in Alleanza Nazionale prima e nel Popolo della Libertà poi. Abbiamo vissuto momenti difficili e periodi in cui hanno cercato di metterci ai margini. Siamo gli eredi della destra in Alto Adige, una destra che è stata, quando è servito, anche una destra di lotta che si è battuta per la difesa dei valori della tradizione nazionale, liberale e popolare", ha concluso Galateo.



