Gimbe, 'in Trentino A.Adige assistenza in Rsa sopra la media'

In Trentino Alto Adige l'assistenza per i non autosufficienti di età superiore ai 75 anni è superiore alla media nazionale, mentre la regione risulta sotto la media per il numero di persone malate di tumore assistite dalla rete di cure palliative. Il dato - informa una nota - si riferisce al 2021 ed è stato riportato dalla Fondazione Gimbe nell'ambito dell'audizione presso la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

In particolare, in provincia di Bolzano la media per mille abitanti delle persone non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale è pari a 46,3, a fronte di un dato nazionale di 40,2 assistiti. Per quanto riguarda invece gli assistiti dalla rete di cure palliative sul totale di deceduti per tumore, l'Alto Adige risulta sotto media con il 25,1% di assistiti (media nazionale del 28,4%).

In Trentino, la media degli assistiti non autosufficienti in Rsa per mille abitanti è pari a 144,6, mentre gli assistiti da cure palliative sono pari a 19,5%.



