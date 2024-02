Ambrosi (FdI), 'il mio nome non sarà comunque in campo'

"Come sempre auspicato, considero una soluzione unitaria la migliore scelta per superare questa fase di contingente attrito nel partito locale e prepararsi insieme al meglio alle prossime imminenti elezioni europee. A ulteriore dimostrazione della mia buona volontà, prima ancora della decisione della Commissione nazionale dei congressi sulla mia candidabilità, il mio nome non sarà comunque in campo". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi.

"Questo - aggiunge Ambrosi - per favorire appunto la ricerca di una soluzione unitaria che garantisca una gestione collegiale in cui tutti si possano riconoscere e pienamente rappresentativa delle istanze dei territori. Sono certa che a questo mio ulteriore appello si risponderà con altrettanto spirito di collaborazione e di unità come ci chiedono i nostri militanti ed i nostri elettori".



