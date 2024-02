A Bolzano presentata 1/a certificazione ristoranti sostenibili

È nata Cer - Care's ethical restaurant, la prima valutazione che verifica l'impegno sostenibile dei ristoranti secondo standard misurabili e verificabili. Cer, che prende le mosse dall'esperienza decennale di Paolo Ferretti e Norbert Niederkofler, è stata presentata presso la Lounge Alto Adige di Fiera Bolzano.

"La sostenibilità riveste un ruolo fondamentale per Fiera Bolzano e abbiamo in programma di premiare i player più sostenibili del settore turistico e ricettivo durante la sesta edizione del Hotel Sustainability Award. Siamo entusiasti di poter sostenere l'iniziativa Cer e prevediamo di inserirla nel programma eventi dalla prossima fiera per l'hotellerie e la gastronomia", ha dichiarato - informa una nota - il presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold.

"Fiera Bolzano ci ha sostenuto fin dal primo momento e ci offre la piattaforma ideale per incontrare imprenditori con visioni condivise e che si impegnano per una società più consapevole, promuovendo la sostenibilità nel settore della gastronomia e alberghiero", aggiunge Paolo Ferretti.



