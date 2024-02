Giunta Alto Adige, 540 milioni per variazione bilancio

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la prima variazione di bilancio per una cifra complessiva di 540 milioni di euro. Il governatore Arno Kompatscher, ha precisato che si tratta di un importo particolarmente alto perché l'anno scorso, a causa delle elezioni provinciali, è stato approvato già d'estate un bilancio tecnico con cifre minori. Dei 540 milioni la gran parte andrà all'ordinaria amministrazione, mentre il resto sarà destinato alle contrattazioni, ha informato Kompatscher. Nella legge per la variazione di bilancio sono invece state inserite alcune precisazioni di testi di legge già approvati per evitare così in accordo con Roma un'eventuale impugnazione. Si tratta per esempio delle grandi derivazioni, di questione urbanistica e della tutela dei pascoli. Nell'ultimo caso il tempo previsto per un parere in merito all'abbattimento di lupi sale da dieci a quindici giorni.



