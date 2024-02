Il settore frutticolo dell'Alto Adige si presenta a Berlino

Il settore frutticolo altoatesino si presenta in questi giorni sul palcoscenico internazionale della Fruit Logistica di Berlino. La fiera, leader a livello mondiale per l'industria ortofrutticola, è il punto d'incontro annuale per i rappresentanti del settore provenienti da tutto il mondo e offre quindi un accesso diretto al mercato globale.

L'Alto Adige, uno dei territori frutticoli più importanti d'Europa, non può ovviamente mancare. Fiore all'occhiello sono le mele altoatesine e le migliori aziende locali dell'industria frutticola, che offrono servizi e prodotti altamente innovativi nel settore della frutta. Come negli anni precedenti, Idm Alto Adige ha organizzato la partecipazione alla fiera.

La Fruchtwelt Bodensee, in programma a fine febbraio, e la Interpoma di Bolzano, a novembre, saranno altre occasioni per il settore di presentarsi con lo stand altoatesino di Idm.

L'industria delle mele è un pilastro importante per l'economia dell'Alto Adige: le mele dei 6.000 melicoltori altoatesini sono coltivate su una superficie totale di 18.000 ettari ed esportate in oltre 70 Paesi del mondo. Anche i prodotti e i servizi delle aziende che si sono sviluppate intorno al settore delle mele e che si occupano di temi quali la conservazione, lo stoccaggio e il confezionamento di frutta e verdura o la logistica sono molto richiesti. Sette dei principali fornitori altoatesini sono attualmente presenti a Berlino: Biometic di Bressanone, Terra di Bolzano, Rizzi Fresh di Lana, Griba di Bolzano, Isolcell di Laives, Marvil Engineering di Magrè e Palbox di Egna.

«Con espositori provenienti da oltre 90 Paesi e visitatori specializzati da 140 Paesi, la Fruit Logistica è il principale punto di incontro per commercianti, partner e produttori ortofrutticoli di tutto il mondo. È quindi il posto giusto per noi per presentare la competenza dell'Alto Adige come territorio frutticolo leader a livello mondiale», afferma il Ceo di Idm Erwin Hinteregger.



