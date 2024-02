Tar di Bolzano decide sul decreto di abbattimento per lupi

In un'udienza pubblica a cui hanno partecipato numerosi animalisti e altre parti interessate, davanti al Tar di Bolzano sono stati trattati i ricorsi relativi alle due autorizzazioni al prelievo di lupi firmate in autunno dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher. In apertura, i giudici hanno sollevato un'eccezione d'ufficio: poiché nell'autorizzazione il termine per il prelievo dei lupi era stato fissato a 60 giorni e visto che questo, data la sospensione disposta dal Tar di Bolzano, era oramai scaduto, potrebbe essere dichiarata l'improcedibilità dei ricorsi. Le parti in causa hanno presentato le loro osservazioni e i giudici depositeranno la sentenza in un secondo momento.



