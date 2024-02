Un rogo è divampato nel primo pomeriggio in un edificio in località Holzneregg, a San Pancrazio in val d'Ultimo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, che sono impiegate nello spegnimento delle fiamme e per portare sotto controllo la situazione. I danni all'edificio sono ingenti.



