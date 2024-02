Banda ultra larga Open Fiber in altri sette comuni del Trentino

Da gennaio, con il progetto Banda ultra larga realizzato in Trentino da Open Fiber, la connessione ultra veloce è disponibile in altri sette comuni trentini: Luserna, Spiazzo, Bedollo, Frassilongo, Ton, Lavarone e Sarnonico, per un totale di circa 4.805 immobili (case, uffici e aziende) collegabili. La rete pubblica in fibra ottica copre ora in modalità Ftth e Fwa 150 dei 166 Comuni trentini: per la precisione i Comuni in vendibilità Ftth (fibra ottica fino all'abitazione) sono 141. Complessivamente sono oltre 204.000 gli utenti trentini delle aree periferiche che possono da subito chiedere l'attivazione della connessione ultra veloce.

L'infrastruttura è stata avviata grazie al bando nazionale di Infratel ed in Trentino l'attività è stata affidata ad Open Fiber, che opera in sinergia con la Provincia autonoma di Trento e la società di sistema Trentino Digitale.

Per iniziare a navigare ad alta velocità - precisa la Provincia in una nota - gli utenti dei nuovi Comuni devono richiedere l'attivazione del servizio, seguendo un iter tanto semplice quanto preciso: verificare l'effettiva copertura del proprio civico, scegliere uno degli operatori disponibili e il relativo piano tariffario, inviare la richiesta di attivazione.

Il progetto non copre le aree nere o di mercato, ovvero i cinque maggiori Comuni del Trentino (Trento, Rovereto, Riva, Arco e Pergine, circa 216.000 residenti), dove gli operatori privati di telecomunicazione hanno realizzato di loro iniziativa la rete e il servizio di connessione in fibra.



