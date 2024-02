Alpiniadi dal 19 al 25 febbraio in val Pusteria

La quarta edizione delle Alpiniadi invernali, il campionato di sci dell'Associazione Nazionale Alpini, si terrà in Alto Adige dal 22 al 25 febbraio. Al via ci saranno 1.500 atleti, mentre i volontari in servizio saranno circa 150, come è stato annunciato in una conferenza stampa a Bolzano. E' la prima volta che le Alpiadi fanno tappa in Alto Adige, le edizioni precedenti si sono infatti svolte a Belluno (2012), Valtellina (2016) e Valle d'Aosta (2020).

Le Alpiniadi avranno un prologo dal 19 febbraio con l'esercitazione delle Truppe Alpine "Volpe Bianca 2024" a Corvara e San Candido e con le gare della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, in programma il 21 e 22 febbraio sulla pista Monte Baranci di San Candido.

La cerimonia di apertura delle Alpiniadi 2024 si svolgerà il 22 febbraio a partire dalle ore 16 a San Candido mentre le gare inizieranno dal 23 febbraio con lo sci alpinismo (ore 9) sulla pista Monte Baranci di San Candido e il biathlon (ore 14:30) alla pista Nordic Arena di Dobbiaco. Sabato 24 sono in programma lo slalom (ore 9) sulla pista Monte Baranci mentre la gara di fondo (ore 14:30) si terrà alla pista Nordic Arena.



