Commissione dei 6 e Giunta regionale, i nuovi nodi della Svp

La Svp non trova pace e dopo la difficile formazione della Giunta altoatesina con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen e la complicata elezione dell'Ufficio di presidenza in Consiglio provinciale, ora deve affrontare altri due nodi: la formazione della Commissione dei Sei e quella della Giunta regionale.

Per la commissione paritetica Stato-Provincia autonoma ci sono tre candidati della Volkspartei per due poltrone. Mentre la riconferma del senatore Meinhard Durnwalder sembra certa, la partita questo pomeriggio nella direzione Svp si giocherà tra il senatore Dieter Steger e il deputato Manfred Schullian.

In salita si presenta anche la formazione della nuova Giunta regionale. Sia Bolzano che Trento, per il momento, hanno individuato solo uomini. Per garantire la quota rosa, secondo il quotidiano Dolomiten, si ipotizza un allargamento della Giunta regionale che in Trentino Alto Adige ha però pochissime competenze e per questo sarebbe difficilmente giustificabile, come fa presente il segretario Svp Philipp Achammer al giornale.





