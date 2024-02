Alto Adige: Achammer non si ricandida per segreteria Svp

Il segretario della Svp Philipp Achammer, dopo dieci anni alla guida del partito, non si ricandiderà in primavera per un nuovo mandato. Lo ha annunciato alla direzione della Volkspartei. La decisione arriva dopo un sensibile calo di consensi alle elezioni provinciali del 22 ottobre e dopo le lunghe e difficili trattative per la formazione della nuova giunta provinciale.

"Sono convinto che sia arrivato il momento giusto per una ripartenza", afferma il 38enne in una lettera ai dirigenti del partito di raccolta dei sudtirolesi. Secondo Achammer, sono indispensabili un dibattito sui contenuti e una riforma della struttura e della comunicazione della Svp, "per presentarci come partito compatto e incisivo". Achammer assicura che sosterrà il processo di rinnovamento e ribadisce di aver dato del suo meglio per la Svp per far coincidere i diversi interessi. In futuro si concentrerà sul ruolo di assessore. "Auspico al nostro partito di restare indipendente, di non farsi dividere in diverse correnti e di agire esclusivamente per il bene dell'Alto Adige", conclude Achammer.



