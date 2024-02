Fugatti, 'Mattarella conferma il valore del volontariato'

"E' un onore avere il presidente Mattarella a Trento a conferma del valore che ricopre il volontariato in Trentino. Sarà una giornata indimenticabile per gli innumerevoli volontari. La forza della nostra autonomia, quando esce dai confini della Provincia, porta la solidarietà anche nelle altre regioni, come accade spesso". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della cerimonia di apertura di capitale europea del volontariato.

"In Trentino da sempre esiste la collaborazione tra il mondo del volontariato, che nel nostro Dna, e il mondo delle imprese.

Riusciamo anche mettere assieme il profit e il non profit", ha detto.

"Mi permetto di estendere questo riconoscimento all'intera comunità trentina - prosegue Fugatti- in cui, come sappiamo, è attivo nel volontariato un cittadino su cinque: si tratta della percentuale di partecipazione più alta in Italia". "La loro presenza è evidente nelle attività di prevenzione e nelle emergenze. I volontari che partecipano alle attività di protezione civile - e in particolare i vigili del fuoco volontari - sono fondamentali nelle attività di soccorso pubblico sin dalla fase organizzativa", ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento, che ha ricordato gli interventi in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia e quelli in Moldavia, condotti insieme alla Provincia di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA