Urso a Trento, 'Nord Est virtuoso su impresa e volontariato'

"Il tessuto sociale ed economico del Nord Est italiano riesce ad essere virtuoso sia sulle capacità di impresa, con oltre quattro milioni di Pmi, sia sul piano de volontariato. È come se la stessa persona sentisse il bisogno di fare del bene, per sé stessa e la sua famiglia, creando un'impresa, ma anche per tutti gli altri, attraverso il volontariato". Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un incontro organizzato alla Camera di commercio di Trento.

"Il fatto che Trento sia capitale europea del volontariato è un segnale importante per il sistema Italia, anche per il sistema produttivo", ha aggiunto Urso.



