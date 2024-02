Trentino Startup Valley, premiate B2 Labtech, MISS e Algify

B2 Labtech, MISS e Algify sono le tre startup premiate alla quarta edizione di Trentino Startup Valley. Delle 15 imprese ammesse 9 hanno superato con successo i corsi di formazione, la prima prova del "Demo Day" e tutte le tappe intermedie, giungendo quindi a contendersi, ieri in occasione del "Validation Day", un montepremi complessivo di 130.000 euro. Sul gradino più alto del podio B2 Labtech, seguita da MISS e Algify alle quali sono andati i primi tre premi, rispettivamente, di 35.000, 25.000 e 20.000 euro.

Labtech, startup nata nel marzo 2022 che usa l'aggregazione remota di dati acquisiti in tempo reale - il cosiddetto "machine learning" - per riprodurre in ambienti indoor la luce diurna naturale, riducendo lo stress luminoso causato dal gap cromatico tra l'illuminazione artificiale e la luce solare. "L'idea - spiega il ceo Luca Benedetti - mi è venuta qualche anno fa, durante gli studi universitari in Danimarca. Lì, ho imparato l'importanza dell'illuminazione sulla salute umana mentre si vive e si lavora in ambienti interni". Nel Paese della Sirenetta, infatti, è stato coniata una vera e propria filosofia del vivere felice, l'hyggie, dove la luce gioca un ruolo chiave nella creazione di ambienti accoglienti per compensare i rigori della stagione fredda. Al secondo posto, con un premio di 25.000 euro, MISS (Multi Integrated Ski System) con il suo sistema che rivoluziona la pratica dello sci alpinismo, eliminando le pelli di foca e sviluppando uno sci che ne integra le funzionalità.

Terzo premio e un assegno di 20.000 euro, infine, ad Algify - sviluppata da un team di ricercatori del BIOtech Research Centre del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento - con i suoi hydrogel innovativi a base di alginato, materiale naturale sostenibile e altamente disponibile, utili alla crescita di colture cellulari tridimensionali con caratteristiche chimiche e meccaniche personalizzabili.

Dal 2019 ad oggi il programma di accompagnamento per startup di Trentino Sviluppo e Fondazione HIT - Hub Innovazione Trentino ha supportato la nascita e le prime fasi di crescita sul territorio trentino di 56 nuove startup.



