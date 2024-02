La nuova Giunta provinciale si presenta

"L'autonomia è la cosa più importante per l'Alto Adige e per questo che siamo un modello in Europa, pertanto è necessaro che ci vengano riattribuite le competenze che ci sono state tolte con la riforma del 2001", così ha esordito il governatore Arno Kompatscher alla conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta provinciale, eletta in mattinata dal Consiglio provinciale. "Nella Giunta il presidente della Provincia ha funzione di indirizzo e l'indirizzo che darò, sarà verso una sostenibilità sia ecologica e sociale ma anche economica", ha detto Kompatscher che nella Giunta di occuperà di autonomia, relazioni estere, Finanza, pubblica amministrazione, Comuni, Protezione civile, diritti civili e Pari opportunità.

La ex sindaca di San Martino in Passiria e vicepresidente Rosmarie Pamer (Svp) nel suo intervento ha parlato dell'"importanza della coesione sociale e della solidarietà e della pace sociale che cercherà di sostenere con le sue deleghe", come assessora per la coesione sociale, la famiglia e il volontariato. L'assessore all'istruzione e cultura italiane, al commercio e servizi, artigianato e industria nonché vicepresidente Marco Galateo (FdI) ha sottolineato che "istruzione ed economia devono andare di pari passo, ha detto, perché per dare valore aggiunto alle aziende vanno formati i giovani che andranno a ricoprire i posti in queste aziende". Il vicepresidente ladino Daniel Alfreider (Svp), assessore all'istruzione e cultura ladina, mobilità e infrastrutture ha spiegato che "moltre infrastrutture ferroviarie sono già state avviate e continueremo su questa strada, ma c'è ancora molto da fare", ha detto Alfreider.

Della Giunta fanno parte: Philipp Achammer (Svp), assessore alla scuola e cultura tedesca, all'innovazione, ricerca, ai musei e beni culturali, Magdalena Amhof (Svp) per Europa, lavoro e personale, Christian Bianchi (Uniti-Lega) per l'edilizia, patrimonio, libro fondiario e catasto, Peter Brunner (Svp), per l'ambiente, clima, energia, sviluppo del territorio e sport, Ulli Mair (F) per l'edilizia abitativa, la sicurezza e prevenzione della violenza, Hubert Messner (Svp), assessore alla sanità e Hubert Walcher (Svp), assessore per il turismo, l'agricoltura e le foreste.



