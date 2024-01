Kompatscher, 'autonomia è la base di una giunta di successo'

"L'autonomia è la base per un'azione governativa di successo. E' uno strumento di protezione contro la discriminazione e la soppressione, un modello di tutela delle minoranze, invidiato da tanti, uno strumento di sviluppo economico e sociale". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, presentando in Consiglio provinciale la nuova giunta di Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen.

Kompatscher ha poi ricordato l'obiettivo di varare entro giugno un'intesa con il Governo per ripristinare l'autonomia. Il presidente, prima di illustrare i punti chiave del programma di coalizione, ha illustrato la premessa, nella quale vengono elencati i valori della Costituzione "come libertà, uguaglianza, la difesa dei diritti civili, la non discriminazione". Il governatore ha anche auspicato che "in questa legislatura non ci siano altre crisi". Infine, Kompatscher ha presentato la sua squadra di governo a undici: Rosmarie Pamer (Svp, vice tedesca), Marco Galateo (Fdi, vice italiano), Daniel Alfreder (Svp, vice ladino), Philipp Achammer (Svp), Magdalena Amhof (Svp), Christian Bianchi (Uniti-Lega), Peter Brunner (Svp), Ulli Mair (Freiheitlichen), Hubert Messner (Svp) e Luis Walcher (Svp).





