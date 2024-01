Controlli contro lo spaccio di droga a Trento, un arresto

Nell'ambito di un servizio di controllo straordinario, i carabinieri di Trento, grazie alla collaborazione con le unità cinofile della Polizia Locale e i militari di Laives e di altre compagnie provinciali, hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 22 anni per spaccio di stupefacenti. Il giovane - informa l'arma - è stato sorpreso all'interno in un bar mentre trafficava con 13 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro in contanti.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il 22enne, noto alle forze dell'ordine, era già stato espulso lo scorso 19 ottobre.

Il ragazzo, dopo la convalida dell'arresto e il giudizio per direttissima, è stato accompagnato presso il Cpr di Milano.

Durante i controlli, è stato denunciato a piede libero un altro cittadino tunisino, di 42 anni trovato in possesso di alcuni grammi di hashish pronti per lo spaccio, mentre un giovane di 22 anni, sempre originario della Tunisia, è stato rintracciato e accompagnato presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo in quanto destinatario di un ordine di espulsione. Anche un 26enne gambiano è risultato irregolare e quindi portato in Questura in vista del rimpatrio.

Nel corso dell'attività di verifica, otto persone, tra cui un cittadino pakistano, uno tunisino, due del Bangladesh, un nigeriano, due marocchini e un italiano, sono stati segnalati al Commissariato del Governo come assuntori di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, i militari hanno identificato un centinaio di persone, di cui 70 con vari precedenti.



