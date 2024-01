Sci: Gut- Behrami vince gigante Plan de Corones, Goggia 5/a

Plan de Corones (Bolzano), 30 gen - Successo n.42 per la svizzera Lara Gut-Behrami che in 2.00.64 ha nettamente vinto il gigante di cdm di Plan de Corones: ora e' a soli 95 punti alle spalle dell'americana Mikaela Shiffrin, assente anche oggi, in classifica generale.

Secondo posto per la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson ex aequo 2.01.73. Miglior azzurra una eccellente Sofia Goggia che, nonostante un brutto errore , ha chiuso 5/a in 2.02.03 davanti alla arrabbiata compagna - rivale Federica Brignone 6/a in 2.02.00 e Marta Bassino 10/a in 2.03.00.

Per l'Italia ci sono poi Roberta Melesi 14/a in 2.02.32, Asja Zenere 16/a in 2.03.44 ed Elisa Platino 26/a in 2.02.42.

Cancellate per mancanza di neve le due gare veloci che erano programma nel prossimo fine settimana a Garmisch, le ragazze della coppa del mondo torneranno in gara solo sabato 10 e domenica 11 febbraio a Soldeu, in Andorra, per un gigante ed uno speciale.



