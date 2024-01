Sci: Gut-Behrami in testa gigante Plan de Corones, Brignone 5/a

La svizzera Lara Gut-Behrami in 1.00.48 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Plan de Corones. Dietro di lei la neozelandese Alice Robinson in 1.01.07 e, terza, la svedese Sara Hector in 1.01.16.

Miglior azzurra - in una splendida giornata di sole sulla difficile e molto tecnica pista Erta (la Ripida) con il fondo duro e ben compatto - è Federica Brignone, 5/a in 1.01.32. Poi - tutte in ritardo nella parte finale dopo l'ultimo intermedio - ci sono Marta Bassino 6/a in 1.01.80 e Sofia Goggia 8/a in 1.01.90. Più indietro con una bella prova Roberta Melesi in 1.02.34 e poi Asja Zenere in 1.02.64 ed Elisa Platino in 1.02.88.

Assente invece, dopo la brutta caduta di venerdì scorso a Cortina d'Ampezzo, l'americana Mikaela Shiffrin e dunque con Gut-Behrami che con questa gara può non solo consolidare il primato nella classifica di gigante. Ma Lara può soprattutto avvicinarsi molto alla statunitense in quella generale per la conquista della grande coppa del mondo dopo aver totalizzato nella tappa cortinese un primo, un secondo ed un quinto posto in tre gare nelle quali inevitabilmente Shiffrin era rimasta a secco. Manche decisiva alle 13,30.



