Frana nella notte, chiusa la strada statale della val d'Ega

A causa di una frana è stata chiusa durante la notte la strada statale 241 della val d'Ega, in Alto Adige. La chiusura interessa il tratto all'altezza dell'albergo "Stern" con una deviazione per veicoli fino a 12 metri di lunghezza attraverso Collepietra - S. Valentino in Campo e Ora - Aldino. Il versante da cui sono franati alcuni massi caduti sulla carreggiata è sotto osservazione ed i geologi della Provincia autonoma di Bolzano valuteranno se la strada potrà essere riaperta.



