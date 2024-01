Traffico di migranti, arrestato un 45enne in Trentino

Gli agenti della Squadra mobile di Trento hanno arrestato un cittadino di origine slovacca di 45 anni, residente in val di Cembra, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste.

L'uomo - informa la Questura - era stato fermato mentre cercava assieme alla compagna di introdurre irregolarmente sul territorio italiano due minori egiziani dalla frontiera con la Slovenia.

Il 45enne, la cui sentenza è passata in giudicato, è stato trasferito nel carcere di Spini di Gardolo.



