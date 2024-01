Assistenza domicilio, in regione 6 infermieri ogni 1000 abitanti

In Alto Adige, per raggiungere il target 2026 di assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in Adi (Assistenza domiciliare integrata), la Provincia autonoma di Bolzano deve aumentare i pazienti assistiti del 2.912%. Sono presenti 6,16 infermieri ogni mille abitanti. La Provincia autonoma è sopra la media nazionale, che è pari a 5,06. In Trentino, per raggiungere il target 2026 di assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in Adi la Provincia autonoma di Trento deve aumentare i pazienti assistiti del 91%. Sono presenti 6,11 infermieri ogni mille abitanti. La Provincia autonoma è sopra la media nazionale pari a 5,06. Lo comunica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente sullo status di avanzamento della Missione Salute del Pnrr.

"Se da un lato è realistico il raggiungimento del target nazionale, dall'altro è molto più difficile colmare i divari regionali. Infatti, se Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per raggiungere il target 2026 devono aumentare i pazienti assistiti in Adi rispettivamente del 35%, del 42% e del 50%, in alcune Regioni del Centro-Sud i gap sono abissali: la Campania deve incrementarli del 294%, il Lazio del 317%, la Puglia del 329% e la Calabria addirittura del 416%2, dice il presidente Nino Cartabellotta.



