Tre altoatesini morti mentre facevano heliskiing

Tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Ieri pomeriggio, verso le 4, l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.

Nell'incidente ha perso la vita Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al noto gruppo imprenditoriale. Jakob Oberrauch è ricoverato in ospedale ed è cosciente. Tra le vittime dell'incidente di heliskiing in Canada risulta anche Andreas junior Widmann, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann. E' invece ricoverato in ospedale Emilio Zierock della nota cantina vinicola Foradori.

