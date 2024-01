Nell'incidente con un elicottero in Canada ha perso la vita Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al noto gruppo imprenditoriale. Jakob Oberrauch è ricoverato in ospedale ed è cosciente. I due si trovavano con un gruppo di amici e colleghi in Columbia Britannica per effettuare heliskiing.



