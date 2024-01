Svp approva la sua squadra nella nuova giunta provinciale

Il parlamentino della Svp ha approvato con voto segreto e larga maggioranza (73 sì, 2 no e una scheda bianca) la sua squadra nella nuova giunta provinciale. La Volkspartei sarà presente con otto assessori nell'esecutivo ad undici, che sarà guidato dal governatore Arno Kompatscher.

Il governatore ha anche presentato le deleghe, che però non sono state votate dal parlamentino della Svp. "Abbiamo assegnato la competenze in una logica amministrativa. Ora abbiamo una squadra che potrà fare bene il suo lavoro", così il presidente della Provincia autonoma.

Arno Kompatscher manterrà le competenze in merito di autonomia e relazioni esterne, finanze, amministrazione trasparente, Comuni e protezione civile, nonché diritti civili e pari opportunità. Philipp Achammer sarà responsabile dell'innovazione, delle scienze, delle scuole e della cultura tedesca e della tutela delle belle arti. Waltraud Deeg si occuperà di Europa, personale e lavoro. A Peter Brunner sono stati affidati l'energia, la pianificazione territoriale, l'ambiente, la protezione della natura e del clima e lo sport.

Rosmarie Pamer sarà responsabile della famiglia, della coesione sociale e del volontariato e Hubert Messner della sanità.

A Luis Walcher andranno l'agricoltura, le foreste e il turismo e a Daniel Alfreider la mobilità le infrastrutture, la scuola e cultura ladina.



