Paolo Valente vice direttore della Caritas nazionale

Chiamato a Roma nell'ottobre 2022 per dirigere e sviluppare la Comunicazione della Caritas nazionale, Paolo Valente - direttore della Caritas di Bolzano-Bressanone fino al febbraio 2022 - è stato nominato (per un quinquennio, a partire da settembre 2023) vice direttore di Caritas Italiana, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Caritas Italiana accompagna le attività delle circa 220 Caritas diocesane che operano in Italia.

Paolo Valente - ricorda una nota - ha una lunga esperienza nel campo della comunicazione. Giornalista professionista, autore di diversi volumi di narrativa e di saggistica, è stato direttore del settimanale diocesano di Bolzano Il Segno (dal 1993 al 2001). Ha collaborato e collabora con diverse testate, attualmente in particolare con Vita Trentina, QuiMedia e Italia Caritas (in passato soprattutto con Alto Adige, L'Adige, Proposta educativa).

Impegnato da molti anni nel campo del dialogo interreligioso e della cooperazione internazionale - in particolare con il Pozzo di Giacobbe | Jakobsbrunnen in Africa Occidentale - è stato, nell'ambito di un delicato percorso di riorganizzazione interlinguistica, il primo direttore della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone unificata.



