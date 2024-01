Una donna altoatesina di 48 anni e suo figlio di dieci anni sono morti in un incidente stradale in Austria. Lo scontro frontale della loro autovettura con un bus di linea è avvenuto a Assling nel Tirolo Orientale. La madre e il ragazzino sono morti sul colpo, mentre i due fratelli di sette e 13 anni sono rimasti feriti in modo grave, così l'Apa.





