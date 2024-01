Da marzo aprirà un Centro antiviolenza a Rovereto

Aprirà a breve un Centro Antiviolenza a Rovereto, il secondo in provincia dopo quello di Trento. Il nuovo servizio rivolto alle donne in difficoltà - comunica una nota - sarà attivo dal prossimo marzo. Il Comune di Rovereto ha avviato da tempo un confronto, a seguito di procedura di bando pubblico, con l'associazione Coordinamento Donne Onlus, assegnataria del contributo. La sede individuata e che verrà concessa in uso all'associazione è di proprietà comunale e si trova all' interno dell'immobile di via Flaim 20 a Rovereto, dove sono presenti altri spazi pubblici già utilizzati per varie attività.

"Si tratta del risultato di un lavoro di alcuni mesi e di un confronto con l'Associazione Coordinamento Donne che si è concretizzato poi nell'individuazione di uno spazio fisico a Rovereto quale sede operativa e punto di ascolto per le donne in difficoltà che vogliano sottrarsi alla violenza." - ha spiegato la sindaca reggente Giulia Robol -" Il bacino di utenza è rivolto anche al territorio allargato per il quale la nostra città è un punto di riferimento anche per altri servizi, raggiungendo anche l'Alto Garda per raccogliere le molte richieste che arrivano e per le quali si auspica anche l'apertura di altri presidi simili".

Si attende quindi, nel corso dei prossimi mesi, la presentazione ufficiale del Centro Antiviolenza che concretizza l'impegno dell'Amministrazione comunale già dimostrato da circa un decennio con l'attivazione di un tavolo di confronto assieme alla Comunità di Valle, le Forze dell'Ordine e l'Azienda Sanitaria, la base di quello che è poi diventato il Tavolo provinciale Antiviolenza.



