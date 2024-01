Incidente in Val Pusteria, ha perso la vita un 19enne

Nel grave incidente che si era verificato ieri mattina all'altezza di Sciaves in Val Pusteria è morto il 19enne Simon Innerbichler di San Giovanni in Val Aurina. Il ragazzo è morto nel pomeriggio in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. La sua ragazza di 19 anni che era con lui se l'è cavata con ferite di media entità. Feriti, ma non gravemente, anche i tre occupanti della macchina contro cui si era schiantata la macchina di Innerbichler. Si tratta di una famiglia di Brescia.

In sostanza la ragazza che era alla guida di una Fiat 500 avrebbe svoltato a sinistra, non accorgendosi che stava arrivando una Porsche Macan in senso inverso. L'impatto è stato inevitabile e a subirne le conseguenze è stato Simon, seduto accanto alla ragazza.



