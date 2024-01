Dahl e Nygaard vincono la 3 Zinnen Ski-Marathon

In un autentico paradiso invernale, è andato in scena la 3 Zinnen Ski-Marathon, che ha visto trionfare la svedese Ida Dahl e il norvegese Andreas Nygaard i quali, dopo 62 km in classico dall'affascinante Val Fiscalina a Villabassa in Val Pusteria, si sono aggiudicati la 48/a edizione della granfondo altoatesina, prova di Ski Classics. Si è rivisto Emil Persson, 3/o, vincitore del challenge e della 3 Zinnen lo scorso anno.

Soddisfatto dopo una vittoria per nulla scontata il norvegese Andreas Nygaard, che con il compagno di squadra e connazionale Kasper Stadaas ha siglato un'altra importante doppietta per il Team Ragde Charge.

Assolo della campionessa Ida Dahl nella gara femminile, con la svedese a dettare il passo fin dai primi chilometri. Dietro di lei si sono piazzate Kati Roivas (FIN) ed Emilie Fleten (NOR).

Lorenzo Busin (Team Internorm Alpenplus Trentino) è il miglior italiano di giornata dopo aver tagliato il traguardo in 32/a posizione, mentre chiude 35/o l'altoatesino Dietmar Noeckler (Team Robinson Trentino).

Domani andrà in scena la Prato Piazza Mountain Challenge con 30 km in tecnica libera, al via due campioni olimpici, Petter Northug e Justyna Kowalczyk.



