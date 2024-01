Femminicidio-suicidio: Fugatti, 'è il momento del dolore'

"È il momento del dolore e accanto a questo sentimento vive anche lo sconcerto per un atto inaspettato e di incredibile violenza. Il nostro pensiero è rivolto a chi è stato colpito da questo dramma, in particolare ai figli, ma anche alla comunità di riferimento, profondamente ferita ed ulteriormente esposta alla vulnerabilità". Così, in una nota, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e gli assessori della Giunta provinciale sul femminicidio di Ester Palmieri, 37 anni, di Valfloriana.

"Il nostro impegno continuerà nel solco di un'alleanza fra tutte le istituzioni, nella convinzione che insieme possiamo avere più possibilità di invertire una rotta che davvero spaventa", aggiunge la Giunta provinciale trentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA