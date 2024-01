Oltre 5.000 firme per non far chiudere il cinema Roma a Trento

Ha superato quota 5500 firme e ne conta adesso 5620 la petizione online lanciata su Change.org da Francesco Lazzeri a fine dicembre per scongiurare la chiusura del Cinema Roma a Trento, "un patrimonio culturale della nostra città che non può essere perso", spiega l'autore della petizione. "Tuttavia, oggi questo prezioso bene è minacciato da una possibile chiusura in quanto la proprietà ha disdetto il contratto di affitto e i nuovi acquirenti pare abbiano altri progetti sull'immobile", si legge nel testo.

"Se vuoi aiutarci a salvare il Cinema Roma, firma anche tu questa petizione. Insieme faremo sentire più forte la nostra voce in Comune e in Provincia a difesa di uno dei pochi luoghi di cultura, socialità e svago rimasti nella nostra città", è l'appello dei promotori della raccolta firme.

Tra i commenti dei firmatari, le ragioni di chi sostiene l'appello. Eccone alcuni: -"Firmo perché è un luogo cardine della vita sociale della città. È fondamentale mantenere vivo il settore del cinema, soprattutto in questi ultimi anni in cui la pirateria informatica e i siti streaming stanno prendendo troppo piede…" (Giacomo D.). "Spero tanto che il cinema Roma non venga chiuso perché sarebbe una grave mancanza per le persone di ogni generazione e soprattutto per i giovani" (Maria D.). "L'Astra ha chiuso e al suo posto un condominio, adesso rischia il Roma.

Trento vuole fare a meno dei suoi cinema? Il cinema è aggregazione, condivisione. Non rinunciamoci!" (Tamara B.).

"Perché è un pezzo di città a cui i trentini sono affezionati e perché nella nostra città notoriamente poco attrattiva per i giovani pensare che chiuda un cinema storico è veramente triste" (Lorenza B.). "Vorrei che le istituzioni intervenissero per difendere il cinema Roma come bene necessario alla cultura di Trento" (Alessandra M.)



