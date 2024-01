Diffamazione su Facebook, Mattei denuncia Anderlan

Juergen Wirth Anderlan, consigliere provinciale di JWA, è stato denunciato da Rita Mattei, ex presidente del consiglio provinciale della Lega, per diffamazione aggravata (perché a mezzo internet) e oltraggio a corpo politico per un post pubblicato su Facebook nel quale la apostrofava come "presidente con i capelli a nido per uccelli".

Il post era stato scritto in risposta a un'intervista di Mattei nella quale attribuiva a "presunte aree no vax" le lettere di minacce, contenenti proiettili, inviate ai governatori Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher e al quotidiano Alto Adige a inizio 2022. L'ex presidente del consiglio chiede un risarcimento da 50 mila euro. Stamattina, in tribunale, si è svolta l'udienza preliminare: Anderlan ha chiesto l'accesso al rito abbreviato e l'udienza è stata rinviata al 4 aprile.



