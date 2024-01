Svp, 'partiti italiani decidono su assessori'

Il parlamentino della Svp, riunito oggi a Bolzano, ha approvato con una sola astensione il programma di coalizione per la formazione della nuova giunta provinciale con FdI, Lega, La Civica e i Freiheitlichen. "Si tratta di un programma forte che guarda verso il futuro e che potrebbe essere firmato anche da altri partiti", ha detto il segretario politico della Svp, Philipp Achammer. Per quanto riguarda invece la composizione della giunta, la Svp si è detta disposta a formare un esecutivo con undici assessori per garantire in questo modo una maggioranza più ampia, di 19 consiglieri. "Spetta ai partiti di lingua italiana a mettersi d'accordo sulla nomina dei due assessori che le spettano. Se questo non fosse possibile, la Giunta sarà di otto assessori con un unico rappresentante italiano", così il governatore Arno Kompatscher.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA