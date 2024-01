Comune Trento, nel 2023 aggiudicate opere per 57 milioni

Nel corso del 2023 il Comune di Trento ha aggiudicato gare per più di 57 milioni di euro, di cui 41,5 milioni destinati ai lavori pubblici (il triplo rispetto al 2022) e 15,9 milioni per servizi e forniture. I dati - presentati in conferenza stampa - non comprendono le procedure in istruttoria o indette nel corso dell'anno ma non ancora aggiudicate.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, considerando le 47 procedure di importo superiore a 40mila euro, l'importo complessivo a base di gara è stato pari a 40.882.000 euro, mentre l'importo totale di aggiudicazione è stato di 36.134.000 euro. Le imprese invitate sono state 288 e 194 le imprese offerenti. È invece di 5.406.000 euro l'importo totale di aggiudicazione delle procedure di importo inferiore ai 40.000 euro, di cui 654.000 euro dal servizio Gestione strade e parchi, più di 333.000 euro dal servizio Opere di urbanizzazione primaria, 3,9 milioni dal servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, 407.000 euro dal servizio Edilizia pubblica, 70.000 euro dal progetto Mobilità e rigenerazione urbana.

Tra le principali opere finanziate vi sono l'hub di interscambio nell'area ex-Sit (19,5 milioni di euro) e l'efficientamento energetico e i nuovi spogliatoi al centro sportivo Manazzon.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture le aggiudicazioni sopra soglia comunitaria è stata di 15,9 milioni, tra cui i quattro lotti per il servizio nido d'infanzia (9,7 milioni) e i servizi per la biblioteca (2,3 milioni).



