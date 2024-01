Giunta provinciale di Bolzano, c'è l'accordo a cinque

L'accordo di coalizione per la nuova giunta provinciale di Bolzano è stato concluso nella serata di ieri. Svp, Fratelli d'Italia, Lega-Uniti, Freiheitlichen e La Civica hanno approvato il programma composto di cento pagine.

Il prossimo passo da fare sarà la definizione della composizione dell'esecutivo. Non è ancora chiaro di quanti assessori sarà composto, che potranno essere da otto a undici.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha in programma per oggi colloqui con i rappresentanti dei singoli partiti che formeranno la maggioranza. Lunedì 8 gennaio, il Parteiausschuss della Svp esaminerà l'accordo di coalizione e dovrebbe approvarlo definitivamente.



