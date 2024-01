Diverbio per la viabilità, 50enne picchiato da gruppo di giovani

Tre giovani italiani, un ventitreenne già noto per delle aggressioni, e due sedicenni, uno dei quali con dei piccoli reati alle spalle, saranno denunciati per lesioni aggravate per aver picchiato in mezzo alla strada un cinquantacinquenne roveretano, che mercoledì nel tardo pomeriggio è finito in ospedale con tre costole rotte ed una commozione cerebrale. I tre, secondo quanto ricostruito dal Commissariato di Rovereto e dalla Squadra mobile della Questura di Trento, sarebbero passati alle vie di fatto dopo una brevissima discussione con la vittima per futili motivi di viabilità che si è verificata in via Manzoni. Pare che l'uomo stesse attendendo in macchina l'apertura di un cancello. Dopo aver fatto retromarcia, uno degli aggressori, che stava girando attorno al veicolo, l'ha preso a male parole. Sembra che il 50enne abbia replicato per poi scendere dall'auto: a quel punto il 50enne sarebbe stato aggredito, anche dagli altri due giovani che sono intervenuti picchiandolo con calci e pugni. I tre sono scappati dopo che sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, chiamate dai testimoni presenti alla scena.

Per tutta la notte gli investigatori hanno compiuto accertamenti e, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadina, hanno individuato i tre presunti responsabili che attualmente sono in Commissariato. Non si esclude che possano emergere responsabilità anche di altri.

L'indagine è coordinata dalla Procura di Rovereto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA