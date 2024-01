Alpinista colpito da un sasso sul Gruppo del Carega, in ospedale

Due alpinisti sono stati soccorsi sul Gruppo del Carega, in seguito al ferimento di uno dei due, un giovane di 28 anni originario della provincia di Vicenza colpito da un sasso. I due - si apprende - avevano salito con ramponi e piccozze parte del Vajo dei Colori, sul versante settentrionale del Carega, per poi deviare lungo un canale molto ripido di rocce friabili, a circa duemila metri di altitudine.

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 12.45.

La centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre a Noriglio si sono preparati due operatori della stazione Vallagarina del Soccorso alpino. Il tecnico di elisoccorso è stato trasferito su una cresta poco lontana, a distanza di sicurezza per evitare il distacco di materiale roccioso, raggiungendo poi i due alpinisti a piedi. Con il supporto dell'operatore medico, trasferito sul posto in un secondo momento, i due sono stati recuperati a bordo dell'elicottero e portati all'ospedale di Rovereto per accertamenti.



