Era in vacanza, vigile del fuoco trentino doma un incendio

Stava passando la notte dell'ultimo dell'anno con la sua famiglia in una palazzina di via Libertà a Capaci, in Sicilia, quando ha preso fuoco il balcone di un appartamento al primo piano. Il protagonista della storia è un vigile del fuoco volontario di Gardolo, Roberto Giammona, che subito si è attivato per prestare soccorso, arrampicandosi sul balcone e domando le fiamme con dei tappeti che ha trovato stesi. Accanto a lui - come riportano i quotidiani locali - anche il fratello, un ispettore di polizia in servizio a Vibo Valentia.

Il proprietario dell'appartamento, Argento Leandro, ha scritto al corpo dei vigili del fuoco volontari di Gardolo per raccontare la storia e per ringraziare Giammona. "Un grandissimo esempio di valori come sacrificio, prontezza e attitudine verso l'aiuto del prossimo", ha affermato Leandro, spiegando che nessun membro della sua famiglia era presente in casa quando è scoppiato l'incendio, non si sa ancora se causato dai petardi o da un cortocircuito.

"Il direttivo de corpo di Gardolo è orgoglioso dello spirito di altruismo dimostrato da Roberto anche mentre libero dal servizio, spirito che contraddistingue i vigili del fuoco", ha affermato il comandante dei vigili del fuoco volontari di Gardolo, Tiziano Pojer, in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA