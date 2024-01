Questa mattina alle 6.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo in un capannone a Spini di Gardolo in via Vienna. Sul posto si sono recati i pompieri di Gardolo, Trento e Lavis. L'incendio ha interessato un locale tecnico all'interno di una ditta di cartongessi. Le fiamme sono state tempestivamente spente, successivamente i vigili del fuoco hanno bonificato i locali della ditta e delle ditte adiacenti.

Fortunatamente non si registrano feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA