Senzatetto morta a Natale a Bolzano, probabile l'intossicazione

È morta per una "probabile intossicazione da monossido di carbonio e ustioni da fiamma", la donna rumena di 50 anni senza fissa dimora morta la mattina di Natale in un giaciglio di fortuna sotto il ponte Adige a Bolzano. Lo apprende l'Ansa da fonti investigative. Sono in corso anche gli esami tossicologici per accertare il definitivo contributo del monossido ed eventuali ulteriori fattori tossicologici. Non sono stati trovati segnali di altre patologie che possano aver influito sul decesso. La Procura della Repubblica di Bolzano ha confermato che è stato iscritto nel registro degli indagati la persona che aveva creato il giaciglio e che vi avrebbe installato un fornelletto a gas come sistema di riscaldamento, dal quale sarebbe partito il rogo. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo.



