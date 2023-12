Clima, a Bolzano nel 2023 temperatura superiore alla media

"Il 2023 passerà alla storia del clima come uno degli anni più caldi dall'inizio delle registrazioni nel 1850. A Bolzano è stata misurata una temperatura media annua di 14,3 gradi Celsius, superiore di 1,2 gradi alla media pluriennale". Lo riferisce il meteorologo, Dieter Peterlin, dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la protezione civile.

La temperatura più alta dell'anno è stata misurata a Bolzano il 23 agosto con 37,3 gradi centigradi. La più fredda è stata registrata il 9 febbraio a Sesto con meno 20,5 gradi. "L'anno è iniziato in modo relativamente secco, ma grazie al costante aumento delle precipitazioni a partire dalla primavera, alla fine il bilancio delle precipitazioni è stato positivo", riassume Peterlin: Le quantità in tutto l'Alto Adige sono state per lo più tra il 20 e il 30% superiori alla media pluriennale.

I dati della stazione meteorologica di Bressanone sono particolarmente significativi: Con un totale di 1100 millimetri, è stato l'anno più piovoso per la Valle Isarco dall'inizio delle registrazioni nel 1878.

Passando alle previsioni, le nuvole, riferisce l'Ufficio meteorologia, domineranno l'ultimo giorno dell'anno. Ci sarà qualche precipitazione verso sera e durante la notte, con il limite della neve a circa 800-1.200 metri. Il giorno di Capodanno sarà da nuvoloso a molto nuvoloso. Le nuvole prevarranno anche nel secondo giorno del nuovo anno.



